Vacanze e animali domestici: qualche consiglio utile

Trascorrere delle vacanze serene insieme al proprio animale domestico è più semplice di quanto non si pensi. Basta seguire alcune regole pratiche ma importanti per il benessere di cani e gatti, dal momento prima di partire al rientro a casa dal luogo di villeggiatura. È sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute e se si va all’estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola; si ricorda che per andare all’estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Ogni stato poi può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. La cura del pet prevede una particolare attenzione, a partire dal lavaggio del pelo e dell’epidermide. È importante però conoscere preventivamente la destinazione, perché potrebbero esserci dei rischi di patologie. Se si va in una località marittima, tra sabbia, acqua di mare e sole, l’animale può presentare qualche problema a livello cutaneo: meglio non rasare troppo i cani, poiché conviene mantenere il loro pelo fisiologico in grado di proteggerli. Ogni animale vive il viaggio a modo suo. Ci sono cani e gatti viaggiatori che, sia che li si metta in una gabbietta sia che li si porti in nave, non danno nessun problema, altri che invece sono più agitati e soffrono la macchina e il viaggio. Secondo il codice della strada fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, purché però l’animale non intralci il guidatore. A partire da due animali invece deve esserci il divisorio in auto o devono essere contenuti in gabbie differenti. Però, per prevenire fughe ed evitare danni peggiori in caso d’incidente, è preferibile sempre mettere il cane o il gatto in una gabbia che sia di dimensioni tali da consentire all’animale di alzarsi e girare su stesso per cambiare posizione (ma è importante che non occupi uno spazio eccessivo altrimenti la sua massa, in caso di urti, prenderebbe più velocità). Nei luoghi pubblici, come gli autogrill, la normativa prevede che bisogna tenere il proprio animale sempre al guinzaglio e che non deve essere lungo più di un metro e mezzo.