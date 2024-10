Un’oasi dello star bene proprio nel cuore di Bologna

Un luogo unico dove rilassarsi nel pieno centro di Bologna, concedersi una pausa dagli impegni lavorativi o semplicemente una fuga dal caos urbano. L’oasi termale del Gruppo Monti Salute Più alle Terme San Petronio si è rifatta il look, per offrire ai cittadini e ai turisti un rifugio di benessere per il corpo e la mente, attraverso trattamenti mirati e un’area completamente rinnovata, con nuove piscine e il suggestivo ’Pozzo Smeraldo’.

Tra le offerte disponibili, idromassaggi curativi e rilassanti indicati per alleviare lo stress e tonificare il corpo; i bagni inferno-paradiso, caratterizzati dall’alternanza tra caldo e freddo, consigliati per il ringiovanimento fisico e del sistema nervoso; la cascata ionica progettata per combattere la stanchezza quotidiana e rivitalizzare l’organismo con energia pura.

Accanto all’Oasi, il ristorante ’Irnerio10’ propone l’esclusiva cucina termale del benessere, con piatti come la pasta fresca arricchita dai tre micronutrienti termali e la carne ubriaca alla birra termale, accompagnati dalle prelibatezze della tradizione bolognese. Il Centro dispone inoltre del bosco degli ulivi, un locale green nel cuore di Bologna destinato a eventi esclusivi.

L’Oasi termale offre aperture serali, il venerdì e il sabato, per coloro che desiderano combinare il relax delle terme con una cena di alta qualità. Il venerdì sera gli ospiti potranno godere inoltre di musica dal vivo e dj set presso il ristorante. Sono previsti infine pacchetti speciali a tariffa agevolata, pensati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

C’è il pacchetto aziende, ideale per meeting, team building e cene aziendali. Quello eventi, perfetto per celebrare compleanni, anniversari, addii al celibato e nubilato. Il pacchetto famiglia è invece un’offerta utilizzabile la domenica mattina, con accesso alle terme seguito da un pranzo gustoso. Infine, è possibile riservare l’intera struttura per feste private, garantendosi così un ambiente esclusivo e intimo per occasioni uniche.

Il Gruppo Monti Salute Più gestisce complesso di tre presidi termali e turistici che abbracciano tutto il territorio metropolitano di Bologna. Un circuito di sette stabilimenti con 35 piscine coperte e non che uniscono l’Appennino Tosco-Emiliano con il Villaggio della Salute Più e l’ovest con le Terme di Porretta e Valverde, i monti e i borghi collinari con tre stabilimenti (Terme San Petronio, Terme San Luca e Terme Felsinee), fino alla pianura con le Terme Acquabios di Minerbio. "Il nostro obiettivo – spiega Antonio Monti – è slegarci completamente dagli andamenti turistici stagionali per offrire la possibilità di accedere alle nostre strutture tutto l’anno".