Tutti i nuovi elementi

L’Ecobonus Sociale porterebbe con sé delle significative novità rispetto al passato. Gli elementi di novità, confrontandolo con i bonus edilizi e i bonus casa 2023, sarebbe rappresentati dal fatto che, questa agevolazione, potrebbe essere estesa a tutti, ma legata al reddito dei richiedenti, con percentuali diverse a seconda dell’ISEE. Certo è che i benefici sarebbero numerosi: l’Ecobonus, così come strutturato e proposto, permetterebbe ad esempio di avvicinare (se non proprio centrare) gli obiettivi del REPowerEU in materia di efficienza energetica, riduzione della domanda di energia e contrasto alla povertà energetica, per un totale di 4 miliardi stanziati per il 2024 e per il 2025. La ratio del progetto è da individuarsi nel raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Europea Case Green in materia di efficientamento energetico degli immobili. Infine va precisato che l’Ecobonus Sociale è un’iniziativa proposta nel contesto della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).