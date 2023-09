Tutte le proposte sul tavolo

Tra le proposte espresse da Lilli Lauro, Presidente della I Commissione Regionale Affari Generali, Istituzionali e Bilancio per combattere la stretta al credito del Superbonus, vi è quella di stipulare un protocollo d’intesa che faciliti la circolazione dei crediti incagliati. In più, un’ulteriore soluzione può essere quella di sensibilizzare i Comuni (quelli della Liguria, in primis) affinché si impegnino a concedere per i cantieri edili presenti sul territorio e che ne faranno richiesta, l’utilizzo di suolo pubblico gratuito, in attesa di soluzioni da parte del Governo finalizzate allo sbocco dei crediti richiesti dalle imprese del settore. Una soluzione, quest’ultima, che potrebbe già affrontare la situazione in un modo più specifico, continuando comunque a contare sull’intervento del Governo, sempre più auspicabile ed indispensabile. L’importante, comunque, è fare presto, prima che la situazione sfugga di mano. L’immobilismo di questi giorni crea non pochi allarmismi fra gli esperti e gli operatori del settore edile, alle prese con problemi economici non più differibili.