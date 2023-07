Sonori o wireless? Un buon sistema di allarme per evitare brutte sorprese

Con l'arrivo delle tanto agognate ferie estive e in vista delle partenze, per evitare furti e intrusioni in casa, è fondamentale utilizzare sistemi di sicurezza quanto più avanzati possibile. Ecco, quindi, venire in aiuto appositi sensori da posizionare in punti strategici della casa che, rilevando movimenti sospetti, aperture non autorizzate o rottura dei vetri, si confermano ottimi dissuasori per i ladri d'appartamento; soprattutto poi se coadiuvati da un allarme sonoro ad alti decibel. Approfittando del fatto che la quasi totalità delle persone possiede uno smartphone, il consiglio è di optare per un sistema di allarme che consenta l’invio di notifiche istantanee sul cellulare, permettendo così di monitorare la situazione in tempo reale: utile quando si è lontani da casa. Tra i tanti sistemi quelli wireless sono tra più popolari, forse proprio per la loro facilità e rapidità di installazione: questi sistemi utilizzano sensori che comunicano con una centralina tramite onde radio, senza la necessità di effettuare lavori di cablaggio.