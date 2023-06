Qualità e accoglienza "I nostri punti di forza per salutare l’estate"

Eugenio Giani*

FIRENZE

Torna Arcobaleno d’estate e come ogni anno è il nostro modo per salutare l’inizio dell’estate e per presentare ciò che fa della Toscana la Toscana: bellezza, qualità, capacità di accoglienza. Arrivato all’undicesima edizione, Arcobaleno d’estate è ormai una manifestazione che appartiene alla nostra tradizione e come sempre ci propone un fitto calendario di spettacoli e degustazioni di prodotti tipici, visite guidate, esperienze culturali e a contatto con la natura. Eppure prima ancora che un contenitore di eventi è un invito alla scoperta della Toscana dei borghi e dei paesaggi più suggestivi, con l’intento di puntare anche ai suoi angoli più nascosti e meno battuti.

Arcobaleno è una festa che si rivolge alle persone curiose, ai visitatori estranei alla logica del turismo mordi e fuggi, a chi può apprezzare esperienze autentiche e tesori meno conosciuti e meno scontati della nostra Toscana. A tutti quanti, insomma, avranno la possibilità di riconoscersi nelle parole di un grande toscano, Curzio Malaparte, quando sosteneva che "la Toscana è paesaggio magico dove tutto è gentile intorno, tutto è antico e nuovo".

Un mescolarsi di antico e nuovo che è anche il segreto del successo di Arcobaleno d’estate, progetto capace ogni anno di essere fedele a se stesso e allo stesso tempo di rinnovarsi.

E se lo spirito è lo stesso degli scorsi anni, quest’anno c’è anche un filo conduttore che caratterizza l’intero programma: ed è la sostenibilità.

Un tema quanto mai attuale e urgente, che ovviamente si incrocia anche col turismo, in un rapporto spesso difficile, ma che noi intendiamo affrontare in positivo, cogliendo le opportunità che, per esempio, possono scaturire da una proposta che non si concentra in pochi mesi ma sa farsi apprezzare in tutte le stagioni; o che sa puntare anche su destinazioni e itinerari meno consueti e affollati.

Per questo abbiamo voluto coinvolgere anche i Parchi – regionali e nazionali – presenti nel nostro territorio. E siamo convinti in questo modo di andare oltre l’offerta turistica, per andare incontro a un bisogno profondo, sempre più diffuso, di benessere, lentezza, contatto con la natura.

Voglio ringraziare tutti coloro che sono parte attiva di questo progetto e che stanno lavorando alla sua riuscita, in tutti gli appuntamenti e i luoghi che animeranno il programma.

Grazie a loro potremo dare il migliore benvenuto all’estate 2023.

* Presidente della Regione Toscana