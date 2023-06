Preziose proposte Emozioni in tavola

FIVIZZANO (Massa-Carrara)

Una tradizione lunga tre generazioni, partita dalla Lunigiana, arrivata fino in Argentina e poi tornata alle origini. È la storia de Il Sicomoro, ristorante e hotel situato in località Cormezzano, a cinque km da Fivizzano (Ms). A guidarlo è Cristina Mannoni (foto), che continua a mettere in tavola le ricette di famiglia.

Qual è la vostra storia?

"Parte da molto lontano: dai miei nonni, che dalla Lunigiana si trasferirono a Mar del Plata, in cerca di fortuna, aprendo un ristorante. Ebbero grande successo e, grazie ai risultati ottenuti in Argentina, riuscirono a tornare in Italia per dare vita a un locale a Equi Terme. Poi, mia sorella ed io, abbiamo creato un terzo ristorante, 28 anni fa, quello che oggi porto avanti a Cormezzano".

Cosa propone il Sicomoro?

"Sono stati gli stessi clienti a sollecitare proposte sempre più legate alla tradizione. Ho così deciso di valorizzare i preziosi ricettari di mia nonna e di mia madre, puntando sulla cucina tipica lunigianese, con piatti rigorosamente fatti in casa. Ecco quindi il castagnaccio dolce e salato, le lasagne bastarde, gli gnocchetti di castagne, i ravioli di castagne con baccalà, e ancora salumi tipici, formaggi e miele Dop della Lunigiana. Tanti poi i dolci caratteristici di queste zone, dalle crostate ai ciambelloni: dato che l’attività comprende un hotel li proponiamo anche a colazione".

Quando vi siete avvicinati a Vetrina Toscana?

"Qualche anno fa, avendo già intrapreso il percorso di riscoperta delle tradizioni, ho visto una pubblicità di Vetrina Toscana e ho notato una comunanza di intenti, obiettivi e valori. Così mi sono iscritta e, da allora, abbiamo dato vita insieme a tante attività. Per noi è un’opportunità importante di visibilità e un modo per organizzare sempre nuovi appuntamenti. Nei prossimi mesi, tutti i giovedì, ospiteremo per esempio alcuni incontri per promuovere autori locali di libri dedicati sia alla cucina che alla narrativa, sempre abbinati a degustazioni di prodotti del territorio a Km zero".

Li.Cia.