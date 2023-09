Per una casa sempre più sicura grazie al Bonus

Davvero interessanti le possibilità che offre il Bonus Sicurezza. Tra le motivazioni che hanno spinto il Governo a varare questa utile agevolazione fiscale, vi è quella di dare la possibilità a tutti i cittadini di proteggere in modo ancora più sicuro ed esclusivo le proprie abitazioni. Quando si parla di Bonus Sicurezza ci si riferisce dunque alle detrazioni fiscali sull'IRPEF per i costi sostenuti relativi a lavori svolti per migliorare la sicurezza di una casa. A partire proprio da un elemento fondamentale, come la serratura di casa. Tra i prodotti di ultima generazione che possono godere di queste agevolazioni vi sono anche le serrature smart. Serrature intelligenti a prova di intruso. Ricordiamo che il Bonus Sicurezza resterà attivo fino alla fine del 2024, consentendo a molti di dotarsi di un sistema di protezione della casa di alto livello e di sicuro affidamento. La buona notizia è che, dunque, sarà possibile sostituire la propria serratura tradizionale con una Smart Lock (come quella prodotta dall’azienda Nuki). In questo modo, la via libera verso il bonus è assicurata. Infatti, tra i prodotti che rientrano nelle richieste di agevolazioni fiscali, ci sono proprio le Nuki Smart Lock. Di cosa si tratta? Andiamolo a vedere nel dettaglio. Stiamo parlando di una serratura intelligente che può trasformare il proprio smartphone nelle chiavi di casa. Un prodotto semplice da installare e che dispone di numerose funzioni. Avere il massimo controllo degli accessi in casa solo attraverso il proprio telefono rappresenta dunque una vera e propria rivoluzione tecnologica, oggi resa ancor più a portata di mano grazie al Bonus Sicurezza.