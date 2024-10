Natale a Terme Merano. Raddoppia lo skybar

Novità in vista per il Natale 2024 delle Terme Merano. Lo spazio antistante le Terme viene ridisegnato per ospitare le eleganti Kugln Terme, le isole riscaldate e un secondo SkyBar collegato all’esistente, per un comfort sempre maggiore.

Sempre presente l’apprezzata pista di pattinaggio e le attrazioni del Natale per le famiglie, oltre al tradizionale Mercatino di Natale in piazza Terme e lungo il Passirio.

E per chi è alla ricerca del regalo da mettere sotto l’albero di Natale: i prodotti del benessere firmati Terme Merano si ordinano online e si ricevono in modo sostenibile.