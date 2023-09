La tutela del suolo agricolo

Il suolo è una risorsa fondamentale per la vita, vulnerabile, limitata e non rinnovabile: il 95% del cibo che produciamo deriva dal suolo; il suolo custodisce più di un quarto della biodiversità del nostro pianeta; degradare e consumare suolo vuol dire ridurre il substrato vitale della nostra specie. Eppure, il consumo di suolo in Italia continua a crescere ad un ritmo tanto veloce quanto preoccupante. Se alla risorsa suolo normalmente viene destinata pochissima attenzione, in situazioni difficili come quella attuale, il tema rischia di sparire totalmente dal dibattito politico. Ma le cose stanno cambiando. Per quanto riguarda le aree agricole non considerate non idonee, verranno applicati criteri dimensionali che limitano l'occupazione del suolo. Gli impianti standard dovranno coprire una superficie tra il 5% e il 10% del suolo agricolo, mentre per gli impianti agrivoltaici la percentuale massima sarà il doppio. È importante sottolineare che la tutela dell'uso agricolo del suolo avrà la massima priorità, limitando le installazioni per preservare questa importante risorsa.