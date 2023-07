La sicurezza dei più piccoli va messa al primo posto

Troppo spesso, purtroppo, leggiamo di tragici eventi che vedono protagonisti bambini abbandonati in auto per ore. Per questo motivo sono nati appositi seggiolini e dispositivi anti-abbandono. Una legge del luglio 2018 ed entrata in vigore a novembre 2019, prevede l'obbligo di utilizzare speciali seggiolini per i minori fino a 4 anni che viaggiano in auto. Questi dispositivi "salva vita" sono obbligatori non solo in auto ma anche su autocarri e camion, dotati di targa italiana e guidati da residenti in Italia, o da residenti all'estero e veicoli con targa estera guidati da residenti in Italia. Ma come funzionano questi speciali seggiolini? Lo scopo è di segnalare al conducente l'abbandono del minore, sul veicolo sul quale è trasportato, mediante l'attivazione di un allarme; per il suo corretto funzionamento è sempre bene controllare che, al momento dell'attivazione, il dispositivo dia un segnale di conferma. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo di questi seggiolini anti-abbandono, si può incorrere in una multa che va da 81 a 326 euro. Nel caso di recidiva entro due anni, è prevista anche la sospensione della patente da 15 a 60 giorni.