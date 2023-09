La richiesta di un piano decennale per la riqualificazione energetica

Da più parti si ritiene che sia necessario ed urgente uscire dalla sterile polemica politica e prendere atto che i bonus hanno sostenuto l’edilizia e l’economia nazionale in un momento particolarmente difficile, consentendo al tempo stesso la riqualificazione energetica di oltre 70.000 condomini, 235.000 abitazioni singole e 114.000 unità funzionalmente autonome. E’ da questi assunti di base che parte l’intervento della Presidente di Federcostruzioni, Paola Marone, che in una nota ha sottolineato come “l’Agenda 2050, le decisioni che si stanno prendendo a livello europeo sull’efficienza energetica degli edifici e il nostro impegno civico, ci sollecitano a mantenere come priorità nazionale la riqualificazione del patrimonio immobiliare e a varare un nuovo progetto che riguardi il patrimonio sia pubblico che privato. Tale progetto garantirebbe significativi risparmi energetici, sanitari e incrementerebbe la sicurezza in caso di catastrofi naturali”. Federcostruzioni, per bocca della sua Presidente, aggiunge poi: “ANCE, uno dei nostri soci fondatori, ha recentemente avanzato una proposta pragmatica e realizzabile (superbonus 70% per tutti, 100% per incapienti e mutui verdi) ed in linea con la salvaguardia della finanza pubblica, che supera le problematiche passate. Federcostruzioni nel sostenerla, intende rafforzarla con le competenze delle altre federazioni associate, nell’ambito del tavolo di lavoro promosso dal Sottosegretario Morelli, evidenziando l’importanza fondamentale dell’integrazione edificio-impianto per il raggiungimento degli obiettivi e le ricadute positive su tutta la filiera produttiva industriale italiana”. Secondo Federcostruzioni è necessario dunque che il Governo nella Legge di Bilancio inserisca fin da subito un impegno decennale per la riqualificazione urbana e del sistema edificio/impianto salvaguardando, al contempo, la sostenibilità della finanza pubblica, per supportare l’economia e le famiglie, rispettare gli impegni presi sul piano della lotta ai cambiamenti climatici e ridurre la vulnerabilità dell’Italia alle crisi energetiche.