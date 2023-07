In auto senza pensieri cosa non deve mancare

Decidere di partire in auto per raggiungere la destinazione delle nostre vacanze è già di per sé un'avventura ma, se si vuole essere sicuri di viverla al meglio, senza spiacevoli sorprese, il consiglio è quello di compilare una lista di cosa che, assolutamente, non vanno lasciate a casa. Soprattutto se si tratta di un lungo tragitto, dopo un doveroso check dell'auto, sarebbe meglio sincerarsi di avere a bordo tutto ciò che occorre: dotazioni obbligatorie ed eventuali oggetti utili durante il viaggio; tra questi c'è sicuramente il triangolo, che va sistemato obbligatoriamente sulla strada, ad almeno 50 mt dall'auto, sia in caso di incidente che di foratura di una gomma. Altro oggetto da portare sempre in auto è il giubbotto catarifrangente: l’indumento, che serve a rendersi visibili agli altri, deve riportare sull’etichetta la dicitura UNI EN 471 e il marchio CE. Oltre alle dotazioni obbligatorie, di cui abbiamo detto, ci sono oggetti che davvero non vorremmo aver dimenticato, in caso di necessità: in primis un kit di pronto soccorso, torce a Led, coperte o teli, una bottiglia di plastica con dell'acqua (con cui riempire, eventualmente, il radiatore) e ancora una tanica di plastica, molto utile in caso si rimanesse a secco di benzina.