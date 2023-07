Il vademecum della Polizia per evitare brutte sorprese

I consigli non sono mai abbastanza, soprattutto quando si parla di mettere in sicurezza la propria casa durante le “rischiose” vacanze estive. E quelli più autorevoli arrivano anche dalla polizia (come successo poco tempo fa a Perugia) che ha redatto un vero e proprio vademecum con suggerimenti per i cittadini volti a prevenire furti e rapine. Tra i punti più importanti le forze dell'ordine si raccomandano di scegliere con cura gli infissi, chiudere la porta (possibilmente blindata) con quante più mandate possibile, dotarsi di un buon sistema di allarme collegato direttamente con la polizia e non lasciare assolutamente le chiavi di casa in luoghi esterni all'abitazione, anche se nascosti. Nel caso in cui, di ritorno dalle vacanze, il cittadino dovesse accorgersi che qualcuno è entrato nella sua casa il consiglio è quello di non entrare, ma chiamare immediatamente le forze dell'ordine che procederanno a un sopralluogo mettendo l'abitazione in sicurezza.