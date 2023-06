Il turismo sostenibile "Esperienze vere e genuine in una terra da incanto"

Leonardo Marras*

FIRENZE

Ogni anno il periodo di avvicinamento alla stagione estiva è in qualche modo diverso dal precedente, per i più svariati motivi: l’attesa e le aspettative sono sempre molto alte, ma si colorano di tante sfumature proprio come un arcobaleno dopo il temporale! Il senso di questa manifestazione, allora, è quello di segnare la partenza dell’estate celebrando il solstizio con feste, spettacoli, musica in tutta la Toscana. Un buon auspicio a cui siamo ormai affezionati e che di anno di anno contribuiamo con piacere a realizzare cercando di coinvolgere sempre più operatori per costruire un’offerta dedicata ai giorni di Arcobaleno ricca e variegata.

Per l’edizione 2023 abbiamo scelto il tema del turismo sostenibile perché è uno dei principali focus su cui stiamo lavorando, insieme anche agli Ambiti turistici, e che registra un livello altissimo di attenzione da parte dei viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e genuine. Viaggiare in maniera sostenibile non è più considerata una possibilità, ma una necessità. Oltre ad aver dato il via ad un gruppo di lavoro dedicato che produrrà una Carta dei valori, abbiamo già messo in campo diverse azioni mirate nella direzione, proprio, della sostenibilità. Penso, ad esempio, alla revisione del Manifesto dei valori di Vetrina Toscana e del progetto nel suo complesso: a due anni di distanza sono cresciuti gli aderenti e si sono moltiplicate le iniziative per promuoverla.

Qual è il legame con la sostenibilità? L’obiettivo stesso di Vetrina: dare la possibilità di conoscere l’intera filiera del prodotto che troviamo sul piatto di un ristorante o sullo scaffale di una bottega, a partire dai produttori. Penso al lavoro fatto sugli atlanti: quello dei cammini prima e quello del bike dopo. Sono online, fruibili da tutti, due grandi mappe interattive della Toscana a piedi e ciclabile, complete di offerte collegate, servizi e informazioni utili.

Questo vuol dire mettere a disposizione di chiunque voglia la possibilità di costruirsi il proprio viaggio chilometro dopo chilometro. Infine, ma non ultima, penso alla Toscana delle terme. Pochi mesi fa abbiamo presentato la campagna di promozione dedicata e le proposte delle principali strutture toscane al salone internazionale Les Thermalies di Parigi. La strada verso un turismo sempre meno impattante passa da scelte politiche chiare e lungimiranti, ma anche da tanti piccoli passi come gli eventi diffusi qua e là per la Toscana per salutare il ritorno dell’estate che diano la possibilità di scoprire e godere di luoghi non sempre conosciuti, di sapori autentici e originali e delle bellissime sensazioni che solo la musica può dare!

* Assessore all’economia e al turismo

della Regione Toscana