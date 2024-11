I porti italiani eccellenza del Mediterraneo. Valori e strategie per la crescita

di Letizia Magnani

"I porti rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia reale, fungendo da motori di sviluppo per i territori circostanti e per l’intero sistema economico". Non ha alcun dubbio il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri. Si parte da qui per approfondire il tema ’I porti di domani. Valori e strategie di un’eccellenza infrastrutturale italiana’, nell’appuntamento di oggi organizzato da QN Economia e dalle testate del nostro Gruppo – Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce! – al Centro Congressi Stazione Marittima del Molo Angioino a Napoli Porto.

L’iniziativa, promossa nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, vede i principali protagonisti del comparto portuale e nautico italiano. "L’importanza dei porti risiede nella capacità di connettere il commercio internazionale, di sostenere l’industria locale e di generare valore attraverso attività dirette e indirette. I porti di domani rappresentano un’opportunità per consolidare il ruolo dell’Italia come hub logistico di eccellenza nel Mediterraneo, ma richiedono una strategia innovativa e integrata per affrontare le sfide del futuro, obiettivo centrale del sistema porti", aggiunge il presidente di Assoporti, Giampieri.

La giornata prende il via alle 10.15 con i saluti di benvenuto di Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e di Tomaso Cognolato, Presidente di Assiterminal e Ceo della Stazione Marittima di Napoli. A seguire il saluto istituzionale di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che introduce il tema dell’importanza dell’economia del mare per il territorio. Uno dei momenti chiave è il dialogo ’Di prosperità e di frontiera: il futuro della marittimità italiana’, che vede confrontarsi Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale e l’Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

’Economia del mare: strategie, trasformazioni, valori di una filiera leader nel mondo’ è invece il titolo del panel successivo, condotto da Raffaele Marmo, Condirettore di Quotidiano Nazionale. Con lui ci sono Gennaro Amato, presidente Afina; Rodolfo Giampieri, presidente nazionale Assoporti; Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli e presidente del Consiglio Rappresentanze Portuali Confindustria.

Reti e infrastrutture sono il perno dello sviluppo dei porti italiani e mondiali. Se ne discute invece nella tavola rotonda ’Infrastrutture e reti: l’importanza dei porti per l’ecosistema economico e industriale’. Sono attesi gli interventi di Pasquale Busiello, Senior Relationship Manager Business Network Campania SACE; Marcello Di Caterina, vicepresidente Alis; Amedeo Manzo, presidente di Banca di Credito Cooperativo di Napoli; Romolo Spinazzola, Head Sales Large Private - Sales Sud TIM Enterprise; Gianpiero Zinzi, Capogruppo della VII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e Componente della Commissione Antimafia. A moderare il confronto Davide Nitrosi, Vicedirettore di Quotidiano Nazionale.

La giornata è organizzata in partnership con Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, BCC Napoli, Enel, Grimaldi Lines, SACE e TIM Enterprise.