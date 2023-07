Furti e scippi in vacanza: i consigli dell'esperto per non rovinarsi le ferie

Mai rilassarsi troppo in vacanza: basta poco per finire nel mirino di qualche ladruncolo. «In viaggio bisogna sempre conservare quel pizzico di attenzione per evitare delle brutte disavventure», mette in guardia Vittorio Di Santo di Eurodetective. «Prima di partire bisogna capire cosa ci aspetta; il Ministero degli Esteri mette a disposizione il sito viaggiaresicuri.it: uno strumento utile per ottenere informazioni di carattere generale sul Paese straniero che abbiamo scelto», consiglia l’esperto. «È bene nascondere orologi d’oro e collane e gioielli. Mai mostrare portafogli con molte banconote che possono attirare l’attenzione di tutti, anche dei negozianti in cui andiamo a comprare». E poi ancora: «I passaporti vanno lasciati in albergo: è preferibile portare con sé, in giro, solo una fotocopia del documento e la carta d’identità. Al posto degli zaini, indossare borse a tracolla o marsupi, che non consentono ai borseggiatori di agire indisturbati. Infine, nelle tasche laterali va inserita una bottiglietta d’acqua e mai degli oggetti preziosi».