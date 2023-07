Estate 2023, è un vero boom di disinfestazioni

Il cambiamento climatico non vuol dire solo innalzamento delle temperature, con conseguenti fenomeni climatici incontrollabili ma, anche, l'aumento di insetti, come zanzare, zecche e persino blatte che, ormai (complice anche la scarsa pulizia), sono una presenza costante, soprattutto in città. Un fenomeno che ha fatto registrare un vero e proprio boom di disinfestazioni della casa: il 74% degli italiani ha deciso di avvalersi di questo servizio, mentre il 44% decide di chiamare un'impresa di pulizie prima di partire per le vacanze estive. Stando all'analisi di ProntoPro (marketplace dei servizi professionali) solo nel primo semestre del 2023 c'è stato un aumento delle richieste per i servizi legati alla disinfestazione (+74% rispetto al 2022), scendendo nel particolare, non sembra errato dedurre che il picco di richieste sia legato anche al cambiamento climatico, che sta trasformando il nostro Paese in un territorio adatto alla proliferazione di insetti tipici delle zone climatiche più calde e umide del pianeta: tra maggio e giugno di quest'anno le richieste di intervento per eliminare scarafaggi, blatte o formiche sono aumentate del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.