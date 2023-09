Efficienza energetica degli edifici è il momento di nuove linee guida

Molto si è discusso, in questi ultimi mesi, riguardo al delicato problema dell’efficienza energetica degli edifici. In particolare, sono già da tempo in cantiere nuove linee guida che andranno ad innovare la materia. A tal proposito sta per partire il progetto europeo EPBD.wise, finalizzato ad elaborare nuove direttive per l’implementazione delle indicazioni europee per l’efficienza energetica negli edifici. Si tratta di un progetto molto ampio, che vede coinvolti nove soggetti di sette Paesi UE. Da ricordare che il partner italiano è ENEA. Questa recente proposta di revisione della Direttiva EPBD, contiene l’identificazione di nuovi elementi per centrare gli obiettivi comunitari su energia e clima. Tra gli aspetti sui quali si pone l’accento vi sono gli edifici a emissioni zero (Zero Emission Buildings - ZEB), che rappresentano l’evoluzione degli NZEB (Nearly Zero Energy Building), in quanto richiedono un quantitativo molto basso di energia coperta interamente da fonti rinnovabili ed i Piani Nazionali di Ristrutturazione degli Edifici, strumenti di pianificazione essenziali ai fini di diminuire le emissioni di gas a effetto serra degli edifici. Il progetto orienta il proprio focus anche sulle norme minime di prestazione energetica degli edifici. Ma non è tutto: gli strumenti appena citati vanno ad aggiungersi ai passaporti di ristrutturazione degli edifici (Building Renovation Passports - BRP): si tratta di documenti inerenti le informazioni relative al processo di riqualificazione di un edificio. In più, massima attenzione viene ribadita anche verso gli attestati di prestazione energetica (APE), elementi già previsti dalla vigente normativa europea ma che la bozza di revisione rafforza in modo molto significativo.