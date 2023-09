Detrazioni distinte per interventi autonomi nello stesso immobile: cosa c'è da sapere

L’Ecobonus è una detrazione fiscale riservata ai lavori per il risparmio energetico e alla messa in sicurezza antisismica degli edifici. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti e non configurabili come una prosecuzione l’uno dell’altro, è possibile usufruire di diverse detrazioni. L’Agenzia però sottolinea che per dimostrare l’autonomia dei singoli lavori, questi devono essere inoltre autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente. Nello specifico, è stato analizzato il caso di una società che ha sostenuto spese per la sistemazione e il rifacimento del tetto (i cui lavori sono iniziati nel 2019) e per la sostituzione degli infissi (eseguito l’anno successivo). L’Agenzia delle Entrate ribadisce che nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico consista nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Tuttavia, prosegue il Fisco, tale vincolo viene meno nel caso di interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.