Detrazione al 50% fino al 2024

Chi può richiedere il Bonus Sicurezza? L’aiuto fiscale può essere richiesto dai proprietari di abitazioni che effettuano degli interventi nel proprio immobile, acquistando installando o sostituendo un sistema di sicurezza per la propria casa. Ricordiamo che il Bonus Sicurezza resterà attivo fino alla fine del 2024. Una grande opportunità che molti italiani già hanno deciso, saggiamente, di sfruttare. I prodotti che rientrano in questa agevolazione sono davvero numerosi, tanto che sembra quasi che vi sia l’imbarazzo della scelta: serrature, impianti di allarme, citofoni, saracinesche, porte blindate o sistemi antintrusione. Tutto questo potrà dunque essere acquistato con una detrazione del 50%. Una percentuale che potrebbe rivelarsi nella maggior parte dei casi decisamente interessante. Va tuttavia precisato che le detrazioni possono essere richieste per lavori e prodotti che abbiano un valore totale massimo di 96.000 euro. In tutti i casi, sarà necessario consegnare, in fase di dichiarazioni, le fatture dell'acquisto o del servizio di montaggio.