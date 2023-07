Cosa fare quando troviamo quegli “ospiti indesiderati”

Non è un segreto che le calde giornate estive e le conseguenti alte temperature, spingano insetti, di vario genere, fuori dai propri nidi: una situazione che si verifica sempre più spesso nelle nostre case, tanto da spingere molte famiglie a effettuare una massiccia disinfestazione. Che si tratti di zanzare o formiche alla ricerca di cibo o persino di repellenti blatte e, soprattutto, maleodoranti cimici, il problema è decisamente quello di liberarsene nel più breve lasso di tempo possibile, in modo da poter tornare a godere a pieno della propria abitazione. Come abbiamo accennato la disinfestazione è sicuramente il rimedio più efficace: mediamente l'intervento di un professionista ha un costo di 70 euro, mentre una semplice impresa di pulizie può costare in media 20 euro all’ora (ma certo non garantisce la scomparsa definitiva dei "fastidiosi ospiti"). Quindi cosa è meglio fare per liberarsi degli insetti in casa? Inutile tergiversare: una buona disinfestazione, sia per quanto riguarda le zanzare (le cui uova proliferano nelle zone dove si formano ristagni d'acqua, elemento indispensabile alla loro sopravvivenza), che le blatte o le fastidiosissime formiche, sembra essere l'unica soluzione che garantisca un risultato durevole nel tempo.