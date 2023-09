Come attivare il servizio

Le aziende associate e i loro installatori hanno la possibilità di cedere, a condizioni dedicate e in conformità alle normative vigenti, il credito d’imposta acquisito dai propri clienti. Per attivare il servizio dovranno recarsi presso la filiale territoriale di Intesa Sanpaolo, unitamente alla dichiarazione di adesione alla Federazione che EdilegnoArredo rilascerà all’azienda richiedente. La banca fornirà un plafond dedicato per acquisire i crediti fiscali delle aziende tramite la piattaforma Xbonus. I massimali sui quali calcolare la detrazione sono pari a 50mila euro per gli interventi sugli edifici unifamiliari e nei singoli appartamenti, 40mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari fino a otto in caso di lavori sulle parti comuni e 30mila per le eventuali ulteriori unità.