Armonia e benessere "È qui la vacanza ideale Visitare la Toscana significa rigenerarsi"

di Lisa Ciardi

FIRENZE

Una stagione che si annuncia ricca di proposte e di visitatori, con arrivi superiori agli anni precedenti. L’estate 2023 è stata preceduta, in Toscana, dal lancio della campagna di Toscana Promozione Turistica, pensata per presentare i principali attrattori (mare, terme, eventi e campagna) e approfondimenti specifici legati all’outdoor (bike e cammini), al "mental wellness" (turismo lento), alla sostenibilità, al turismo enogastronomico, agli etruschi, al patrimonio Unesco e al turismo al femminile. In tema di sostenibilità, è stata realizzata la serie podcast "Il Suono della Terra", in onda su RaiPlay Sound, che tocca i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 articolandosi intorno a turismo e alimentazione sostenibile, economia circolare e mobilità ‘green’. Non solo: tra i risultati più belli conseguiti grazie alle relazioni con i principali gruppi editoriali italiani ed esteri va ricordato l’aver ottenuto una "Guida della Toscana" che propone e suggerisce esperienze di viaggio con un approccio nuovo e inedito, in grado di far apprezzare la Toscana di oggi con una particolare attenzione alle tantissime destinazioni meno note al grande pubblico. A fare il punto sulle iniziative e sull’estate che sta arrivando, è Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica.

Quali sono le vostre sensazioni sui prossimi mesi?

"Ancora non abbiamo dato certi, ma la percezione da parte degli operatori è molto positiva. Dopo lo stop della pandemia e le successive incertezze, registriamo un massiccio ritorno di stranieri, che hanno anche alte capacità di spesa. È sicuramente un segnale positivo, che va ad aggiungersi ai trend già registrati negli ultimi mesi, via via che la situazione post pandemica è tornata a normalizzarsi". Prevedete cambiamenti rispetto allo scorso anno?

"Un grande cambiamento è sicuramente la ripartenza importante delle città d’arte, con numeri che si prospettano nettamente superiori agli anni precedenti. Restano positivi i trend per il mare, ma anche per la campagna e la montagna, che da tempo piacciono molto a chi cerca una vacanza dai ritmi più tranquilli, alla scoperta della natura".

Su quali concetti sta puntando Toscana Promozione Turistica per intercettare nuovi flussi di viaggiatori?

"La nostra campagna nasce da una visione, ma anche da un’analisi di branding, rispetto al vantaggio competitivo che la Toscana può avere. La domanda post Covid è cambiata, diventando più attenta allo star bene, il cosiddetto "well being", che è oggi determinante nella scelta delle vacanze. C’è voglia di viaggiare per cercare il benessere interiore, la tranquillità, l’equilibrio. Per questo abbiamo lanciato una linea promozionale dedicata allo star bene in Toscana, alla mobilità dolce, al turismo al femminile, alla scoperta di percorsi storici sulle tracce degli etruschi e dei luoghi patrimonio dell’Unesco".

Puntate sul mercato nazionale o internazionale?

"Su entrambi, anche in considerazione della presenza di un fortissimo turismo interno. Basti pensare che, durante il ponte del 2 giugno, il 90% degli italiani è rimasto all’interno del Paese, pur organizzando viaggi e gite. Per questo segmento turistico abbiamo scommesso sui canali dei media tradizionali, sui social network e sulle affissioni. Per i mercati stranieri stiamo invece organizzando molti press tour, accompagnando i giornalisti dei vari Paesi, coccolandoli e raccontando loro una Toscana meno nota ma soprattutto narrata in modo diverso".

Quali sono i luoghi e i concetti che trovano maggior riscontro?

"La nostra campagna cerca di evidenziare la bellezza diffusa e di proporre una narrazione che punti su valori positivi, come la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente, il vivere bene e il piacere della scoperta. Tutti concetti che oggi trovano grande attenzione".