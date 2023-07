Agosto da bollino nero: quali sono i weekend più critici

Come ogni anno, con l'arrivo dell'estate e delle tanto agognate ferie, ecco avvicinarsi il temuto esodo estivo e, come di consuetudine, la Polizia di Stato pubblica il calendario con i giorni di traffico intenso (suddivisi con bollini). Anche quest'anno milioni di automobilisti si metteranno in viaggio su strade e autostrade italiane ma, a differenza degli altri anni, il numero potrebbe essere superiore alla media, visto il considerevole aumento dei prezzi dei voli aerei per l’estero e non solo, che ha indotto i più a preferire l'auto per i propri spostamenti. Luglio si conferma mese da bollino rosso: da temere è la data del 28 luglio, con l'inizio del vero e proprio esodo; si prevedono ben tre giorni di traffico intenso su strade e autostrade (per lo più in direzione sud), da venerdì a domenica (le ultime partenze sono previste per lunedì 31). Bollino nero, come prevedibile, è atteso per il mese di agosto, quando ci sarà il clou delle partenze, soprattutto nei fine settimana del 5 e del 12 agosto, in particolare nella mattinata e nel primo pomeriggio: entrambi i fine settimana saranno a rischio code. Situazione difficile da venerdì mattina a domenica sera ma, proprio in vista del Ferragosto, ci sono da considerare anche le partenze di lunedì 14 (essendo la festività di martedì, la criticità sulle strade potrebbe essere data da quanti faranno solamente il ponte da venerdì 11 a martedì 15). Accantonati i giorni di partenza, la concentrazione si sposta sul controesodo: quando la maggior parte degli italiani faranno ritorno alla quotidianità. Bollino rosso per i weekend del 18-20, del 25-27 agosto e di sabato 2 e domenica 3 settembre (il traffico intenso è previsto soprattutto su strade e autostrade da sud verso nord). Per agevolare un traffico più scorrevole, è previsto un aumento dei blocchi per i mezzi pesanti in autostrada nei giorni clou.