Un quarto di secolo di connessioni tra giovani creativi e le imprese

Design giovane: nei padiglioni 5-7 il SaloneSatellite celebra 25 anni di relazioni tra professionisti in erba, culture e progetti da tutto il mondo. La fondatrice e curatrice, Marva Griffin Wilshire (nella foto) quasi non ci crede che siano passati 25 anni. Eppure. Era il 1998.

Il Salone del Mobile, con l’espansione nei nuovi padiglioni del Portello, andava a occupare tutta la superficie di Fiera Milano, aggiungendo il Padiglione 9, con un’apertura diretta al pubblico. Destinato ad accogliere il SaloneSatellite. Una storia che si ripete con i 600 giovani designer: saranno premiati i progetti migliori. "Incredibile, 25 anni!", esclama Marva Griffin. "Sembra solo ieri che Manlio Armellini – all’epoca AD di Cosmit, Comitato Promotore del Salone del Mobile Italiano – dopo le nostre conversazioni

sui giovani designer, mi incaricò di organizzare un evento dedicato a loro". Da allora, la vicinanza con gli imprenditori delle aziende riunite al Salone del Mobile.Milano, ha creato tante utili connessioni offrendo ai designer debuttanti una via, un percorso professionale che si è tradotto anche, per tanti, in una forte riconoscibilità internazionale.