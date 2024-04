Estetica e funzionalità. Scavolini è più casa grazie al progetto ’Stilo’

di Marco Principini

Reinterpretare gli ambienti della casa con eleganza funzionale nel segno di una socialità moderna e minimal. Si chiama ’Stilo, la nuova proposta che Scavolini presenta a EuroCucina e al Salone Internazionale del Bagno. Firmato da Spalvieri & Del Ciotto, questo sistema d’arredo rappresenta l’evoluzione della socialità e del modo di vivere la casa attraverso un design ricercato che evidenzia la continuità compositiva e stilistica degli ambienti.

Il concept del progetto reinterpreta la cucina come ambiente che favorisce la convivialità e l’incontro tra persone, storie e relazioni, conferendogli una marcata impronta architettonica e materica, che si unisce alla massima funzionalità. Grazie all’accostamento di diversi elementi d’arredo, la casa si trasforma così in uno spazio più dinamico, dove si preparano pasti, si socializza e si lavora. Il design è fatto di linee geometriche ed essenziali che donano a ogni configurazione un alto valore formale e un’armonia dei volumi, creando un connubio perfetto tra estetica e organizzazione.

Attraverso l’unione tra suggestioni visive, architettura funzionale e versatilità, Scavolini continua così a ridefinire il concetto di casa contemporanea, ampliando le possibilità progettuali in modo che possano adattarsi a differenti linguaggi stilistici. La ricercatezza dei dettagli si esprime nella forma pura e rigorosa del cilindro che ne rappresenta il segno distintivo: un elemento che si sussegue nello schema progettuale, dando vita a maniglie, mensole, scrittoi, barre luminose e attrezzate per l’organizzazione degli utensili. La scelta tra due tonalità, nero e titanio, offre la possibilità di allestire diverse configurazioni: il nero conferisce un’allure magnetica e sofisticata; il titanio dona invece un tocco più delicato e naturale.

L’eleganza rigorosa e senza tempo si sposa perfettamente con materiali di alta qualità e finiture d’impatto. Innumerevoli le alternative proposte che spaziano dalle soluzioni più essenziali a quelle più ricercate; tra queste spicca il Fenix® Orissa che, abbinato alla maniglia e alla gola nella nuance black, attribuisce al progetto un aspetto audace e contemporaneo. In linea con l’attuale filosofia aziendale sempre più orientata a estendere la propria proposta a tutti gli ambienti della casa, questa nuova collezione è la sintesi di un approccio olistico alla progettazione, che presenta un unico filo conduttore, estetico e concettuale, che si inserisce armoniosamente nelle diverse zone abitative: dai confini della cucina al comfort della stanza da bagno, passando per il calore del living e per la funzionalità dell’home office, non ci sono limiti alle possibilità compositive.

Nelle volumetrie dei progetti compositivi si inseriscono grandi isole dall’eleganza scultorea, moduli sospesi, armadiature ed elementi a giorno, arricchiti da un’accurata selezione di materiali e finiture, che completano le potenzialità estetiche e funzionali, ampliano la modularità e rendono il sistema estremamente versatile. Caratteristica che consente a progettisti e clienti di avere soluzioni su misura, studiate per plasmare gli spazi secondo la visione autentica e personale di chi li vive. Grazie alla sua flessibilità progettuale, Stilo trova espressione sia in abitazioni prestigiose sia in appartamenti dalle dimensioni più ridotte, a garanzia di ambienti unici ed esclusivi.