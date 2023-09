Largo alle idee nel segno della sostenibilità. Ecco i migliori progetti delle ’Italian StartUp’

Le idee sono come le buone pratiche: stanno bene insieme. Affiancandole, l’effetto è maggiore di quanto riveli la loro precisa e matematica somma numerica. E se è vero che il Salone di Genova è molto di più di un grande evento espositivo, sicuramente è una factory per le numerose teste pensanti che amano guardare avanti ispirandosi alla cultura e all’economia del mare.

Che sia un appuntamento seguitissimo dalle imprese emergenti è un’evidenza. Lo sarà in modo particolare nella mattinata di sabato 23 settembre, quando la Terrazza del Padiglione Blu la Sala Forum ospiterà l’iniziativa ’Italian StartUp’ promossa anche grazie alla collaborazione dell’agenzia ICE. A prendersi la scena saranno appunto alcune startup con una dimostrata originalità nell’ideare il cambiamento, nel promuovere forme evolute di sostenibilità applicata e nel generare intuizioni rivoluzionarie nel mondo della nautica da diporto.

Dieci quelle selezionate. E altrettante le storie destinate a lasciare il segno e comunque a confermare la qualità dell’imprenditoria young e del ricambio generazionale in questo settore strategico del ’Made in Italy’. Basta curiosare nelle proposte di queste PMI di recente creazione per rendersene conto, viaggio fisico ma anche mentale tra intuizioni e approcci che non mancheranno di prendersi i riflettori all’ombra della Lanterna. A Genova ci saranno le nuovissime passerelle in fibra di carbonio della ’Aguacarbon’ di Chieti che garantiscono resistenza, leggerezza e affidabilità; e l’inedito servizio ’a commissione zero’ per incrementare il rental boat firmato dalla ’Innavi’ di Marsala.

Onirico il progetto della ’Immersea’ di Lipari all’insegna dello slogan ’We make Accessible the Inaccessible’ con i suoi contenuti digitali immersivi che promettono di raccontare e valorizzare l’ambiente marino, specie quello del Mediterraneo. E non è meno ambiziosa la startup bolognese ’GOLDèlite’ che produce oggetti e design con tecnologia antibatterica e antivirale grazie ad una speciale ossidazione dell’alluminio con sigillatura agli ioni d’argento. Sempre emiliana (di Modena) anche la ’Galvani Power’ invitata al Salone di Genova per presentare le sue batterie particolarmente adatte a yacht e motoscafi elettrici o ibridi. Mentre la ’Linkable’ di Trento avrà modo di sfoggiare bici e monopattini elettrici, smart, easy e ultra-pieghevoli. Genova sarà una vetrina importante per ’Yacht Specialist’, social network dedicato ai professionisti della nautica da diporto che punta a svilupare business e collaborazioni.

Ma anche per le milanesi ’MyMine’ e ’Leonardo Pedestal’, tarate rispettivamente sul ’tracking per la localizzazione’ (sensori di posizione, di temperaturaumidità etc.) e sulle colonnine erogatrici, modulari e innovative, attrezzate con impianto di aria condizionata e collegabili facilmente ai natanti. A fare da sintesi emblematica, la startup torinese ’OceanHIS’ che ha sviluppato un sistema innovativo di monitoraggio dello stato di benessere del mare. Da applausi.