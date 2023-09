La nautica che cambia. Esperti a confronto

Scegliere sarà sempre un motivo di stress, anche senza scomodare le tesi degli Esistenzialisti che ne parlavano come un elemento destabilizzante e di angoscia. Ma via, l’attendismo non si addice ad una manifestazione straordinaria ma che non è eterna. Insomma, al Salone Nautico una preferenza bisogna pure esprimerla, pur sapendo una certa opzione finisce per escludere inevitabilmente un’altra. E comunque, il palinsesto delle tavole rotonde, delle conferenze e degli appuntamenti spalmati nei 6 giorni della manifestazione è talmente ricco e generoso da permettere a chiunque d’individuare l’evento che considera più appropriato o interessante.

In realtà c’è un rendez-vous imperdibile. Ed è ovviamente la cerimonia inaugurale della 63esima edizione, in programma domani mattina alle 10.30 sulla Terrazza del Padiglione Blu, seguita alle 11 dal convegno ’Industria nautica, la storia del futuro’ che già dal titolo promette molto, peraltro alla presenza dei dirigenti di Confindustria Nautica, delle autorità cittadine e regionali (dal sindaco Marco Bucci al governatore Giovanni Toti) e di non pochi esponenti del Governo (confermata la partecipazione dei ministri Matteo Salvini, Adolfo Urso e Guido Crosetto).

Un debutto, quello di domani, che vivrà un ulteriore momento topico nel pomeriggio, alle 14.30, alla Sala Forum, con il ’Boating Economic Forecast’, attesissima presentazione dei dati che fotografano lo stato di salute della nautica italiana da diporto. Senza dimenticare, alle 15.30, sempre alla Terrazza del Padiglione Blu, l’interessante confronto fra le Regioni sulla promozione del turismo nautico. A seguire, nei giorni successivi, un fitto programma di incontri a tema. Venerdì 22, alle 10.30, una chicca assoluta: la prima edizione del ’World Yachting Sustainability Forum’ voluta e proposta da Confindustria Nautica e dall’IBI (International Boat Industry) sull’innovazione digitale e sulla sostenibilità del comparto.

E la giornata sarà segnata anche dal confronto sulla ’Patente nautica a due anni dalla Riforma’, dalla Conferenza Nazionale del Turismo Nautico e dalla Premiazione ’Design Innovation Award’ (19.30 al Palazzo della Borsa di Genova) che rende omaggio alla qualità formale, tecnica ma anche valoriale di alcune novità esposte al Salone. Sabato 23, raffica di appuntamenti dedicati ai giovani talenti (a cura del Centro del Mare e dell’Università degli Studi del capoluogo ligure) e alle startup più innovative selezionate in collaborazione con l’agenzia ICE.

E domenica 24 (ore 11.30 Terrazza Padiglione Blu) tradizionale premiazione della veleggiata ’Millevele IREN’ dello Yacht Club che il giorno precedente (partenza alle 11) vedrà centinaia di scafi e imbarcazioni impegnate a colorare il mare fra l’Area Fieristica e Punta Chiappa, con arrivi e sfilata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Momento dal forte significato simbolico: il Salone esce dal suo perimetro naturale per prendere a prestito gli angoli più belli e suggestivi della Genova acquatica. E la città ringrazia.