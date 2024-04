Auto, treno o areo. Ecco come arrivare

La manifestazione milanese è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in treno, dagli aeroporti e in auto. I parcheggi adiacenti al quartiere fieristico hanno una capienza di 10mila posti auto, di cui 3.000 in due strutture multipiano, con una maggiore concentrazione in prossimità di Porta Ovest.

Tariffe auto: 14 euro fino a 4 ore; 20 euro oltre 4 ore e fino a un massimo di 24 ore. A ogni ingresso di Fiera Milano, Porta Est, Porta Sud e Porta Ovest è presente una postazione del servizio di Taxi collettivo, presidiata da un coordinatore.

Nei giorni del Salone del Mobile.Milano Trenitalia e Italo attivano fermate speciali alla stazione di Rho Fiera di alcuni treni Alta Velocità. Frecciarossa tra l’altro è ’treno ufficiale’ del Salone e renderà disponibili fino a 26 collegamenti al giorno con Rho Fiera. Info su orari e tariffe su www.trenitalia.com e www.italotreno.it