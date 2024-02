Violenza tra donne: quel morso all’orecchio e perché è importante l’ultima sentenza della Cassazione

Roma, 27 febbraio 2024 - La violenza di una donna su un’altra donna è punita come quella di genere. Lo ha ribadito la Cassazione (sentenza 7728 del 2024). “Sentenza rivoluzionaria”, premette Gian Ettore Gassani, presidente Ami, associazione matrimonialisti italiani.

Perché rivoluzionaria, avvocato?

“Perché fino ad ora per il codice rosso si è sempre parlato di violenza di genere. E quindi della violenza di un uomo su una donna. La Corte di Cassazione ha sancito che non è proprio così. Ha stabilito che rientra nel codice rosso anche la violenza di una donna verso un’altra donna”.

In questo caso si discuteva il ricorso per lesioni personali, “con un morso all’orecchio sinistro che determinava il distacco di quasi metà del padiglione auricolare”. “Anche le violenze verso un figlio, un parente, un congiunto che sta nel nucleo familiare vengono tutelate ai sensi del codice rosso. La violenza di genere è un conto ma poi c’è anche quella domestica che viene sanzionata allo stesso modo”.

Una sentenza che prende atto anche di un cambiamento nella società?

"Assolutamente sì. Le coppie dello stesso sesso vivono le stesse dinamiche delle coppie eterosessuali. Quindi la Cassazione dice una cosa importante: se stacchi l’orecchio alla tua compagna, pagherai come se fossi un uomo”.

Pare ovvio ma forse non lo è?

"Diciamo che l’ovvio molto spesso nel nostro paese ha bisogno di sentieri tortuosi”. Per rientrare nel codice rosso, la lesione dev’essere di una certa gravità? “Deve essere una lesione permanente. Con l’acido, con un coltello, con un morso. Qualsiasi cosa che possa essere suscettibile di un danno che resta”. Che cosa si aspetta da questa sentenza?

"È una sentenza che fa scuola, da una parte mi fa stare tranquillo ma dall’altra mi preoccupa molto. Non c’era bisogno della Suprema Corte di Cassazione per sancire che se una donna stacca un orecchio commette un delitto che ha lo stesso disvalore come se l’avesse fatto un uomo”.