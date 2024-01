Una sfera tecnologica. Il simbolo di Pesaro 2024

PESARO

Una sfera tecnologica con un diametro di quattro metri sarà il simbolo di Pesaro capitale della cultura 2024. Accoglierà i turisti in piazza del Popolo, posizionata tra la fontana e il palazzo delle Poste. Ogni giorno, a orari definiti ma anche con qualche sorpresa, irradierà messaggi multimediali, suoni e decorazioni artistiche. "Stiamo lavorando con un’equipe tecnico-scientifica per realizzarla", racconta Daniele Vimini (nella foto), vicesindaco, assessore alla bellezza e ‘padre’ dell’operazione ‘Pesaro capitale della cultura’. "Vogliamo la ‘sfera di cristallo’ come elemento costante del 2024: evoca la Terra e ovviamente è idealmente legata al nostro simbolo cittadino, la Palla di Arnaldo Pomodoro, ma anche alla più recente Sonosfera". Se l’idea del simbolo è già a buon punto, il programma tanto reclamato soprattutto dagli albergatori sta per arrivare: sarà presentato il 10 ottobre durante gli ‘Stati generali della cultura’ e poi a novembre nel corso di una conferenza stampa a Roma.

Nel frattempo alcune certezze ci sono già. La prima è che il 2024 pesarese comincerà prima, perché Bergamo e Brescia, attuali capitali della cultura, hanno programmato la festa di chiusura a metà dicembre. "Quel giorno rappresenterà un simbolico passaggio di consegne – spiega Vimini – il che ci responsabilizza e ci induce a metterci in moto per la fine dell’anno". L’altra certezza è il coinvolgimento dei 50 comuni della provincia. Il meccanismo è questo: ogni settimana, un comune sarà ‘delegato’ a fungere da capitale della cultura e organizzerà una serie di manifestazioni. Il calendario già c’è: si parte a gennaio con Vallefoglia, si chiude a dicembre con Monte Grimano Terme.

Più incertezze ci sono invece intorno alla cerimonia inaugurale, perché qui molto dipenderà dalla data, legata alla disponibilità del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. "Ma una cosa sicura c’è anche su questo fronte – annuncia Vimini –: la cerimonia non la faremo al teatro Rossini ma alla Vitrifrigo Arena. Sarà uno spettacolo all’altezza dell’evento, con diecimila persone sugli spalti".

Da lì, il via a un anno pieno di manifestazioni, molte già programmate, altre ancora da definire. E gli effetti sul turismo? "Già i dati ci dicono – assicura il vicesindaco – che le ricerche internet su Pesaro vanno più forte".

