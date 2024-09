Frontino: premio nazionale della cultura, ma anche trekking e cibo

Con il programma dal titolo "Tra cultura, arte, tradizioni, gastronomia", dal 30 settembre al 6 ottobre il Comune di Frontino diventa protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto che vede i Comuni della provincia, a turno, essere Capitale della Cultura per una settimana. Il programma offre un’interessante proposta tra storia e sapori della tradizione, proponendo il ritorno di un progetto molto amato dal pubblico, ‘Castelli nascosti’, pensato per andare alla scoperta del Convento francescano di Montefiorentino e del monastero di San Girolamo. Una settimana ricca di eventi presentati dal sindaco, Andrea Spagna: "Inizieremo il 29 settembre con la 43ª edizione del Premio Nazionale della cultura. Poi sono in programma attività di trekking tra la natura e i nostri complessi monumentali, la presentazione di due volumi sulla storia del nostro territorio ma anche un’iniziativa gastronomica con prodotti a km zero all’interno del Museo Franco Assetto". Ad intervenire anche il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini: "Ringrazio Frontino per un programma molto interessante che si svolge in maniera complementare con Monte Porzio: insieme rafforzeranno ulteriormente il progetto di 50x50, nel segno forte della condivisione". Pezzo forte della settimana, la mostra ‘Così va spesso il mondo. Le donne, il conte Manzoni e il contadino Verdi’, curata da Amilcare Gaboardi: "Centocinquanta anni fa Verdi eseguiva la messa da requiem composta in onore di Alessandro Manzoni – dice –. La mostra ricorda questo evento e l’incontro del 1868 tra i due artisti organizzato dalla moglie di Verdi e dalla contessa Maffei". Anche a Frontino torna poi l’appuntamento con "Cosa c’è Dop", il progetto ideato da Pesaro 2024 e Food Brand Marche per andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Per l’occasione sarà organizzata una degustazione guidata a base di formaggi, prosciutti, olio evo, birre e vino, con il gastronomo e sommelier della fondazione Bibenda, Otello Renzi. L’appuntamento per il 6 ottobre, al Mulino Divino (Info 072271164).