Sant’Angelo in Vado, viaggio gustoso nella patria del Re Tartufo

Dal 23 al 29 settembre la ‘Capitale al quadrato’ del progetto ‘50x50’ dedicato alle eccellenze della provincia è Sant’Angelo in Vado. Nel programma, proposte per tutti tra arte, archeologia, ceramica, musica, poesia e natura.

"Cosa c’è Dop" si fermerà in un angolo dell’alta valle del Metauro, dove la caccia all’oro nei boschi si trasmette di generazione in generazione. Non a caso, la capitale della Massa Trabaria vanta un record impossibile da eguagliare: 1.200 tesserati raccoglitori di funghi e tartufi per una città grande 3.900 abitanti. Perché qui, la "caccia" non è una pratica ma un "dono" fatto di luoghi, di areali e di legami con i propri cani ed anche un talento che si coltiva gelosamente in famiglia.

Una sorta di devozione per il Re Tartufo, prodotto agricolo della tradizione che, questa settimana, si sincronizza con l’iniziativa per scoprire il nostro capitale gastronomico di Pesaro 2024 e Food Brand Marche. Saranno ben tre le degustazioni in programma, guidate dal gastronomo e sommelier Otello Renzi, a base di Casciotta d’Urbino Dop, Formaggio di Fossa Dop, Mozzarella STG, Prosciutto di Carpegna Dop, Pecorino Monte Nerone, formaggi I tipici e Olio Cartoceto Dop. Si comincia venerdì 27 settembre, alle 18.30, al Caffè San Rocco (info: 349-0075422), si prosegue domenica 29 settembre alle 12, da Spidy (info: 338-8574800) per concludere l’itinerario del gusto sabato 5 ottobre alle 18 all’Enoteca Vin Italy (info: 346-1764536). Tre luoghi che fanno parte dei ’100 locali’ che promuovono la cultura e l’enogastronomia del territorio e, oltre ad offrire la selezione del miglior prodotti della provincia, contribuiscono a promuovere le iniziative in programma per Pesaro capitale della cultura 2024.