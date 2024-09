Torna Gianni D’Elia . Il poeta pesarese presenta la sua nuova raccolta

Tornano, dopo la pausa estiva, gli Incontri Capitali promossi da Pesaro 2024, appuntamenti molto apprezzati dalla cittadinanza che danno l’occasione di conoscere tanti autori importanti e le loro opere, interagendo dal vivo, in controtendenza all’epoca del virtuale. Ed è bello riscoprire anche gli autori locali, soprattutto quando hanno lo spessore del poeta Gianni D’Elia che lunedì 23 settembre (alle ore 18.30) presenterà a Palazzo Gradari, insieme al giornalista Alberto Pancrazi, il suo ultimo libro "La sorella del sogno" (Luca Sossella Editore). Un libro di versi e di memorie urbane e italiane, di mare locale e di male globale, dove ci si chiede se sia ancora possibile oggi un’azione che non sia la guerra, e cioè una sorella dell’utopia (“la soeur du rěve“ di Baudelaire) che sia capace di unirsi al sogno di una vera rivoluzione per la pace umana e contro ogni massacro che ci atterra.

Dopo l’appuntamento con D’Elia, una delle massime voci della poesia italiana contemporanea, il calendario di Incontri Capitali - che sono tutti a ingresso gratuito - proseguirà fino a dicembre con altri autori e autrici. Organizzato dal centro culturale Città Ideale, l’8 ottobre, alle ore 21, sarà all’Hotel Baia Flaminia Pierdante Piccioni, il medico che perse la memoria alla cui storia si è ispirata la fiction tv “Doc Nelle tue mani“, che insieme al giornalista Pierangelo Sapegno ha scritto "Io mi ricordo tutto" (Marietti editore).

Il 22 ottobre, alle ore 18.30, a Palazzo Gradari, ospite della rassegna sarà invece il giornalista, conduttore televisivo e saggista Gad Lerner che presenterà il saggio "Gaza. Odio e amore per Israele" (Feltrinelli); a conversare con lui ci sarà il giornalista di Rai 3 Massimo Veneziani.

In calendario, sempre a Palazzo Gradari, martedì 5 novembre, alle ore 18.30, l’incontro promosso dal Club Alpino italiano di Pesaro per lettori e appassionati della montagna con Marco Albino Ferrari e il suo "Il canto del Principe. Storia di un albero" (Ponte alle Grazie), mentre sabato 23 novembre (ore 17), alla Biblioteca San Giovanni, il vignettista e illustratore John Betti presenterà, insieme con Samuele Giombi, il libro per bambini "Buon sangue non mente. La storia di Pinuccio, il figlio di Pinocchio" (Festina Lente Edizioni). Con date da definire, ci sono poi in attesa anche gli incontri su arte, natura e tecnologia con Marcello Smarrelli e Massimiliano Tonelli, nonché quelli con due scrittrici protagoniste del panorama editoriale nazionale. L’ingresso agli incontri è gratuito fino ad esaurimento posti.