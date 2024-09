Tavullia, una capitale che ’Vale...oro’: tra Rossi, paesaggio e musica

Dal 9 al 14 settembre è il Comune di Tavullia il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024, che vede i cinquanta Comuni della nostra provincia, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Il programma - dal titolo ‘Tavullia vale…oro’ - offre una ricca proposta tra arte, storia, musica, sport e fotografia e sono previstI anche laboratori per i più piccoli. "Il filo conduttore è la parola ‘Vale’ con un evidente richiamo a Valentino Rossi, figura assolutamente rilevante per Tavullia che ci ha fatto conoscere nel mondo intero facendoci diventare destinazione di culto – dice il sindaco di Tavullia, Patrizio Federici –. Ma la settimana che ci vedrà protagonisti non parlerà di Valentino e sarà l’occasione per parlare della ricchezza di Tavullia: il paesaggio con una ricca rete di sentieri, le industrie, le manifestazioni di rilievo internazionale, la musica, ma anche il sociale".

Da ricordare infatti l’evento in programma martedì 10 settembre a Valle Gaudia dal titolo ‘Lascia un segno’, organizzato grazie all’ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), dedicato ai diversamente abili con scambio alla pari e integrazione sociale. Ad aprire la settimana di Tavullia capitale 50X50, lunedì 9 settembre, sarà l’inaugurazione della mostra di scultura di Maurizio Ricci ’Creatività nell’arte e nella tecnica’. La chiusura, prevista sabato 14 settembre, sarà invece affidata al Concerto ’Rockopera’, in prima nazionale con Cicci quartet e la Filarmonica Rimini Classica Rockopera, che si terrà in piazzale Alighieri a Tavullia a partire dalle ore 21.

E sempre in questo territorio - regno del pluricampione mondiale del motociclismo Valentino Rossi - Pesaro 2024 e Food Brand Marche, nell’ambito del progetto "Cosa c’è Dop. Informati con gusto", organizzeranno delle degustazioni guidate alla scoperta del capitale gastronomico di questa terra, fatto di formaggi, olio Dop e vini pregiati, accompagnati dal sommelier e gastronomo Otello Renzi. L’appuntamento è giovedì 12 settembre, ore 18.30, al Bar Centrale (Info: 3204676675) e sabato 14 settembre, sempre alle 18.30 a Villa Claudia Resort (Info: 3396045830).