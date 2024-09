Studenti e migranti espongono insieme alla Galleria Rossini

Sarà inaugurata oggi, nella Galleria Rossini, "11.39 Ri-Creazione", la mostra nata dal progetto artistico e culturale partecipativo Valigie digitali, ideato da VersoLab APS nell’ambito di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura. Il progetto ha coinvolto un gruppo di 18 giovani tra i 16 e i 18 anni, studentesse e studenti del Liceo artistico Mengaroni di Pesaro e giovani migranti non accompagnati, accolti nel Sistema accoglienza inclusione (SAI) gestito da Labirinto cooperativa sociale. Partendo dai materiali contenuti all’interno dei cellulari e delle piattaforme social dei partecipanti, si è pensato di sviluppare nuove narrazioni utilizzando strumenti come fotografia, video, scrittura e suono.

Il processo creativo che è stato portato avanti durante questo percorso si è basato sul bagaglio esperienziale, materiale e immateriale, dei giovani artisti e principalmente sui loro archivi digitali, che sono spesso il principale luogo di raccolta della loro memoria. Un modo per mettere a confronto le loro esperienze e per raccontare il loro vissuto. La mostra "Valigie Digitali – 11.39 Ri-creazione", curata da Daniela Neri e Gabriella Carpentiero, nasce proprio da questo laboratorio, che concretizza in opere i pensieri, le esperienze e le emozioni dei giovani artisti, partendo da un dettaglio, da una foto o da un ricordo. La mostra sarà visitabile fino al 13 ottobre, il martedì, mercoledì, giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito.