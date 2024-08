Sakamoto in realtà mista. Risuona l’ultimo concerto che il musicista regalò

Arriva a Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura, la musica del grande compositore Ryuichi Sakamoto, un concerto unico in realtà mista per rivivere l’ultima performance eseguita dal musicista in vita. Dal 30 agosto al 12 settembre presso l’Auditorium Scavolini a Pesaro. I biglietti sono già in vendita sul circuito vivaticket.com e presso le biglietterie del Teatro Rossini e del Teatro Sperimentale. Per maggiori informazioni, si può consultare il sito www.pesaro2024.it

Si tratta di una performance di Full Dimensional Film del leggendario compositore e pianista Ryuichi Sakamoto creata in collaborazione con Tin Drum: "KAGAMI", questo il titolo dell’opera, fonde immagini tridimensionali in movimento con il mondo reale per creare un evento di realtà mista mai sperimentato prima. Il pubblico riceverà degli speciali dispositivi da indossare per visualizzare la performance virtuale di Sakamoto al pianoforte. Durante l’ascolto della musica, alcune immagini in 3D dinamiche si sincronizzano con le melodie, mentre l’illuminazione di scena e la presenza degli altri spettatori rendono l’esperienza coinvolgente e unica. Il progetto viene presentato in anteprima nazionale nell’ambito di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Si consiglia a tutti i portatori di lenti correttive di indossare le lenti a contatto, ove possibile, per un’esperienza ottimale. Il pubblico è invitato ad arrivare ai cancelli 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Questi i prezzi: biglietto intero: 20 euro, biglietto ridotto 15 euro. Ingresso gratuito per gli accompagnatori di visitatori disabili. L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di visitatori disabili. Gli orari degli spettacoli: prima replica ore 17, seconda replica ore 20, terza replica ore 23.

Sakamoto viene considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali. La sua vasta discografia solista (che include oltre settanta titoli diversi) spazia fra numerosi generi quali pop, musica elettronica, ambient, bossa nova, world music e musica neoclassica. Ispirato per sua ammissione a John Coltrane, ai Beatles e a John Cage, Sakamoto si mosse principalmente lungo due percorsi: da una parte quello del compositore di colonne sonore minimaliste e orchestrali, dall’altra quella dell’artista di pop elettronico e sofisticato che unisce fra loro sonorità all’avanguardia, melodie orientali, sinfonismi occidentali e occasionali incursioni nel jazz. Ha pubblicato una ventina di album personali, oltre a una serie di lavori comprendenti album collettanei, colonne sonore e antologie, per un totale di oltre 150 titoli. Ha collaborato anche nel campo dei videogiochi, con la casa di produzione Sega, per la quale compose e produsse il suono di avvio della console Dreamcast, oltre a partecipare sia come compositore che come sceneggiatore allo sviluppo del gioco L.O.L. (Lack of Love).