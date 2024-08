Montelabbate, molto di più di un’area industriale: quante sorprese

Montlabèt, in dialetto gallo-italico marchigiano, offre al viaggiatore attento tutte le sue anime. Quella dinamica della sua area industriale nel tratto pianeggiante della vallata del Foglia e quella di un glorioso passato sui suoi rilievi collinari con il torrione del Castello, la chiesa dell’abbadia di San Tommaso in Foglia al centro di un urban trekking piacevole e poco impegnativo. Un paese che è anche sede del cimitero di guerra inglese in ricordo dei 582 caduti alleati nella Seconda guerra mondiale principalmente di origine inglese e canadese. Una curiosità: nel piccolo giardino pubblico retrostante il vecchio palazzo municipale trova collocazione un grande dolio romano rinvenuto all’inizio del XVII secolo nel promontorio di Gabicce e in seguito acquisito dalla famiglia dei conti Leonardi Della Rovere. Manufatto che conferma quanto era importante una volta l’attività dei porti del San Bartolo in particolare di Vallugola.

E’ qui che Pesaro 2024 e Food Brand Marche organizzano l’ennesima tappa di "Cosa c’è Dop - Informati con gusto" con una degustazione guidata a base di Casciotta d’Urbino Dop, Formaggio di Fossa Dop, Mozzarella STG, Prosciutto di Carpegna Dop, Pecorino Monte Nerone, formaggi tipici e Olio Cartoceto Dop. Una serata guidata dal sommelier e gastronomo Otello Renzi. Gli appuntamenti sono due: mercoledì 28 agosto alle 18.30 al "Puro Anice" (info 392-4952256) e sabato 31 agosto, sempre alle 18.30, al "Zanzibar Coffee" (info 338-5273497).

Il programma, dal titolo "Le buonenotti della Cultura", offre una ricca proposta tra arte, storia, musica, cinema e letture per i più piccoli. 50x50, Capitali al quadrato è uno dei progetto simbolo di Pesaro 2024 che coinvolge tutti i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino.