Macerata Feltria, un borgo dalle due anime tutto da scoprire

Saranno due, la prossima settimana, i borghi protagonisti di "50x50: Capitali al quadrato", il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024; special partner Banca di Pesaro - Credito Cooperativo.

’Cosa c’è Dop’fa tappa a Macerata Feltria, sulle colline che separano le valli del Foglia e del Conca. Un borgo dalle due anime. Quella del nucleo longobardo, fortificato, rinato dopo la distruzione dai Goti, dominato dalla Torre Civica e dal Palazzo del Podestà e quella del borgo. Un paese che si distingue per come ha saputo valorizzare il suo ricco patrimonio culturale. Ha un’area archeologica (Pitinum), palazzi-musei (uno archeologico e uno dedicato alle radio d’epoca), delle terme con due sorgenti naturali di acque sulfuree e custodisce una delle più antiche chiese del Montefeltro, la Pieve di San Cassiano risalente all’XI secolo. Vanta inoltre, un Palazzo, esempio di architettura industriale ottocentesca per la lavorazione della seta. Anche l’aspetto gastronomico ha molto da raccontare sia al turista ma anche a chi arriva dalla costa. Macerata Feltria si è dedicata alle ricette di una volta e, indagando, ha codificato i piatti poveri in cinque piatti De.Co. Ovvero la torta di noci, il bostrengo, le castagnole, il salame e la porchetta.

Un’altra tappa ideale per Pesaro 2024 e Food Brand Marche che, alla scoperta del nostro capitale gastronomico, organizzano una degustazione guidata dal gastronomo e sommelier Otello Renzi a base di Casciotta d’Urbino Dop, Formaggio di Fossa Dop, Mozzarella STG, Prosciutto di Carpegna Dop, Pecorino Monte Nerone, formaggi I tipici e Olio Cartoceto Dop. L’appuntamento è per mercoledì 4 settembre, alle 18.30, al Bar "Gallery" (info 349-5037736).