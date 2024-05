"Grand Tour dei Musei". Tra arte, musica e storia. Cultura fino a mezzanotte

Torna la XVI edizione del "Grand Tour Musei", l’appuntamento alla scoperta del patrimonio conservato nei nostri musei. L’iniziativa ruota attorno a due eventi internazionali - la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte dei Musei - che quest’anno coincidono in un’unica giornata, il 18 maggio. In programma, eventi e incontri, laboratori e inediti itinerari di visita.

Ricca e decisamente interessante la proposta di Pesaro 2024 che coinvolge diversi musei. Domani Pesaro Musei offre l’apertura straordinaria fino a mezzanotte dei Musei Civici di Palazzo Mosca e di Casa Rossini e tre eventi speciali – pensando pure ai più piccoli - che coinvolgono anche il Museo Archeologico Oliveriano. Alle ore 21 "Bisbigliare d’arte", una passeggiata per bambini (5-10 anni) tra i vicoli della città in cui si custodiscono saperi che verranno mormorati e intravisti con torce al chiaro di luna. Aneddoti e quesiti verranno attivati al ritrovamento di piccole tracce che conducono alla scoperta del patrimonio che ci circonda. Info 0721 387541. Punto d’incontro ai Musei Civici, consigliata la torcia. Alle 23 parte la visita guidata "Eros ai musei", un percorso che mette in luce gli aspetti d’amore delle opere esposte a Palazzo Mosca e Casa Rossini, con l’accompagnamento di sensuali letture di miti e leggende. Info 0721 387541.

Mentre al Museo Rossini, alle 21, è in programma la visita guidata "Contaminazioni culturali: Rossini e i giganti del suo tempo" dedicata agli incontri del genio con le più grandi personalità del suo tempo, da Paganini a Wagner, da Metternich a Stendhal. Un percorso affascinante arricchito dalla musica a cura degli allievi del Conservatorio.

Sempre domani, dalle 17.30, l’Ente Olivieri, le associazioni L’Anfora di Novilara, Teuta Senones Pisaurenses e il Quartiere 3 - Colline e Castelli propongono "In viaggio con la Storia", un percorso itinerante tra Pesaro e il borgo di Novilara, sulle tracce dei Piceni . La prima tappa è alle 17.30 al Museo Archeologico Oliveriano con "Alla scoperta dei Piceni: passeggiata tra la vita e la morte" con Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri e dell’archeologo Enrico Sartini, una visita guidata della Necropoli di Novilara conservata al Museo Archeologico Oliveriano, e alle Capanne Picene di via delle Galligarie ritenute le più antiche abitazioni di Pesaro, scoperte in uno scavo del 1977 condotto dal professor Mario Luni dell’Università di Urbino. Alle 19.30 trasferimento a Novilara con l’esposizione "A tavola con gli antichi" che espone strumenti da cucina, corredi da banchetto, prodotti alimentari, spezie ed erbe aromatiche. A seguire incontro con Nicoletta Tagliabracci: un excursus nella storia della cosmetologia antica attraverso gli affascinanti utilizzi del miele. Alle 20.45 cena dai sapori antichi, quindi Annalisa Cancellieri interpreterà brani di musica antica all’arpa celtica. Attività gratuite, cena su prenotazione (339 3707313).