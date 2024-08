Danzando memorie sul mare. Domani l’inaugurazione con una grande performance

La XXI edizione di HangartFest propone quest’anno 15 eventi, di cui 11 debutti, tra performance itineranti, installazioni performative e spettacoli, oltre agli eventi collaterali: laboratori, incontri con gli artisti, momenti conviviali. Il festival, che si svolge con cadenza annuale a settembre, si propone di diffondere la danza contemporanea come linguaggio e ambito di ricerca rivolgendosi a performer e coreografi indipendenti provenienti da tutto il mondo, Un festival che accoglie artisti e compagnie in residenza ed è impegnato in progetti di coproduzione. Le attività dell’associazione si svolgono prevalentemente nello spazio gestito della ex Chiesa di Santa Maria Maddalena (Vanvitelli, 1749), oltre che in piazze, cortili di palazzi, gallerie, musei e ville rinascimentali appartenenti al patrimonio culturale della città. Hangartfest è impegnata in programmi di sensibilizzazione del pubblico fornendo agli spettatori strumenti di lettura critica e incoraggiandoli ad assistere ai processi creativi. Inoltre, accoglie tirocinanti, laureandi e studenti delle università e dei licei del territorio.

Ad anticipare l’apertura del Festival sarà proprio l’ultimo capitolo del progetto realizzato per Pesaro 2024. L’iniziativa, che ha coinvolto nella prima fase i borghi dell’entroterra, giunge a Pesaro con un laboratorio aperto alla comunità che culminerà domani alle ore 21 con una Grande Performance partecipativa nei Giardini della Biblioteca San Giovanni. La regia dell’evento è curata dal coreografo Stefano Mazzotta e vede il coinvolgimento dei danzatori della Compagnia Zerogrammi e del gruppo Viva el Ball diretto da Thomas Bertuccioli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il progetto si concluderà domenica 1° settembre con una gita al tramonto sulla motonave Queen Elisabeth in partenza alle ore 19 dal porto di Pesaro dove, in un rituale simbolico e fortemente poetico, verranno consegnate al mare le memorie raccolte nei borghi (ingresso a pagamento con cena di pesce a bordo. prenotazione obbligatoria sul sito del Festival).

"Danzando Memorie sul Mare" è nato come progetto nell’ambito di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura, con il coinvogimento dei borghi di Belforte all’Isauro, Mondavio, Borgo Pace e Pesaro. Un percorso di ricerca e pratica partecipativa che unisce le tradizioni musicali marchigiane alla danza contemporanea. Coinvolge persone di tutte le età e provenienze, con o senza esperienza di danza, in un processo creativo che, dall’entroterra percorrendo le valli dei fiumi Metauro, Cesano e Foglia, culminerà in una grande festa sul mare, inaugurando così la XXI edizione.