Cantiano, la narrazione delle tradizioni

Amarene, pane di Chiaserna con una filiera grano e carne di cavallo, ma anche birre e l’arte delle conserve: è a Cantiano, luogo di alta narrazione delle tradizioni agro-alimentari, che Pesaro 2024 e Food Brand Marche organizzano questa settimana una degustazione guidata a base di salumi e formaggi tipici Dop. Storie di casciotta d’Urbino Dop, formaggio di fossa Dop, mozzarella STG e altri formaggi tipici, ma anche di olio evo Cartoceto Dop che troveranno un’ulteriore iconicità in questo paese dove la tavola è meta e pretesto per esperienze turistiche uniche.

Anche perché sia "La Cantina Sociale", sia "Maeve’s Pub" oltre ad essere meta del gusto sono splendidi esempi di resilienza e di ripartenza dopo la terribile alluvione di settembre 2022.

Al ristorante "La Cantina Sociale", oste è Davide Maioli che ha ridato vita ad un luogo storico di raccolta e di comunità dove i cantianesi una volta portavano le uve per farle diventare vino in botte giganti. O ancora nel pub "Maeve’s Bar" di Gianluca Matteacci - ’Rum’ per gli amici - che ha ideato strepitosi burger. Panini scrigni di carni genuine di allevatori vicini e anche molto lontani. Il wild è un tris di cervo, di cinghiale e di bisonte. A curare ambedue gli appuntamenti, il gastronomo e sommelier della fondazione Bibenda, Otello Renzi.

Martedì 6 agosto, alle 18.30, “La Cantina Sociale”. Info 377-0890735. Sabato 10 agosto, alle 18.30, “Maeve’s Pub”. Info 329-4195380.