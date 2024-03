Alla scoperta di Piobbico: dai tour nel borgo al trekking sul Nerone

Dall’11 al 17 marzo sarà il Comune di Piobbico il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’. Il titolo del programma "Piobbico…in Rinascimento" sottolinea la storia e le antiche tradizioni che la connotano. Teatro, presentazioni editoriali, musica, percorsi guidati, trekking, laboratori e tour alla scoperta di antichi sapori. E due nuovi appuntamenti di ’Cosa c’è DOP’. Si parte il 12 marzo alle 21 nella Sala Consiliare con lo spettacolo teatrale "Il coccodrillo", produzione di Realtà Teatrale Skenexodia – Luca Guerini. Giovedì 14 marzo ore 9-13 Castello Brancaleoni "Alla scoperta di Antichi Sapori" in collaborazione con Polo G. Celli - I.P.S.S.A.R Piobbico. Il pubblico sarà guidato alla scoperta degli antichi sapori di Piobbico al tempo della casata Brancaleoni. Conclusione con un assaggio di pietanze a tema rinascimentale preparate dagli alunni della scuola. Ingresso gratuito. Venerdì 15 marzo (ore 18) alla Biblioteca Comunale "A. Vagnarelli" presentazione del libro di Elisabetta Pierini "Notte" in collaborazione con Associazione Hortus: modera il professore Michele Bonatti. Alle 18 "I stravizi del Regul" (via Roma 4) Cosa c’è DOP alla scoperta del nostro capitale gastronomico, conduce il sommelier Raffaele Papi (info 338-9763202). Alle 21 Sala Consiliare (viale dei Caduti) "Destinatario Sconosciuto" spettacolo teatrale in collaborazione con Officina delle Arti APS. Tratto da una storia vera, il racconto è basato su alcune lettere autentiche tra un ebreo americano e il suo ex socio in affari di nazionalità tedesca. Ingresso gratuito. Sabato 16 marzo trekking sui sentieri del Monte Nerone con Gianluca Dormicchi ( info e prenotazioni 339-3734504). Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 Centro Storico e Borgo "Alla scoperta del Borgo con i giovani ciceroni" in collaborazione con FAI/Delegazione Pesaro-Urbino e gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Piobbico: partenza dalla Macina da Guado, in via Roma. Partecipazione gratuita. Alle 12 Tripfood (via Kennedy 11) Cosa c’è DOP info 331-6652307.

Domenica 17 marzo ore 10-12:30 e 15-18:30 il bis di "Alla scoperta del Borgo con i giovani ciceroni". Alle 12 Castello Brancaleoni/Sala Lunga "Concerto a Corte Brancaleoni" con il Conservatorio Rossini di Pesaro. Info 333-7922408. Dalle 14.30-15.30, 16-17 Castello Brancaleoni "Ceramica e Rinascimento - Laboratorio per bambini", partecipazione gratuita (info 333-7922408). Alle 15.30 Castello Brancaleoni "La Casata Brancaleoni e la sua Storia". Info 333-3886193 (Daniela Rossi).