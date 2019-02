© Riproduzione riservata

La notte degli Oscar (24 febbraio 2019) sapremo quale attrice si sarà aggiudicata la statuetta dell'Academy. Nel frattempo, ecco le informazioni base su Glenn Close, Lady Gaga, Melissa McCarthy, Olivia Colman e Yalitza Aparicio (candidate come attrici protagoniste) e su Amy Adams, Marina de Tavira, Regina King, Emma Stone e Rachel Weisz (in nomination come non protagoniste). I nomi che seguono sono in ordine alfabetico.La Aparicio è una venticinquenne messicana con sangue indio nelle vene: Alfonso Cuaron l'ha voluta come interprete principale di 'Roma' e lei, senza alcuna preparazione da attrice e al suo esordio davanti a una cinepresa, ha meritato la sua prima candidatura agli Oscar. Anche se non dovesse vincere, per lei già così è un trionfo.In questo caso siamo invece di fronte a una veterana: è nata nel 1947, negli Stati Uniti, e ha un'ottantina di ruoli interpretati in carriera. Le sue sette nomination agli Oscar, compresa quella del 2019, ne fanno l'attrice con il maggior numero di candidature senza vittoria. I precedenti sono stati per 'Il mondo secondo Garp' (1982, non protagonista), 'Il grande freddo' (1983, non protagonista), 'Il migliore' (1984, non protagonista), 'Attrazione fatale' (1987, protagonista), 'Le relazioni pericolose' (1988, protagonista) e 'Albert Nobbs' (2011, protagonista).Inglese classe 1974, Olivia Colman inizia la carriera in televisione, bazzica il teatro britannico e al cinema la vediamo in film come 'Hot Fuzz' e 'The Iron Lady' (accanto a Meryl Streep). Nel 2015 Yorgos Lanthimos la dirige in 'The Lobster' e tre anni più tardi nella 'Favorita', che le procura la sua prima nomination agli Oscar.Il vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, nata a New York nel 1986 e diventata famosissima come cantante e compositrice electropop. Le prime esperienze come attrice avvengono grazie a Robert Rodriguez, che la vuole in 'Machete Kills' e 'Sin City – Una donna per cui uccidere', e grazie a Ryan Murphy che la scrittura per la quinta stagione della serie TV 'American Horror Story'. Il film 'A Star Is Born', suo primo ruolo cinematografico importante, le procura due nomination agli Oscar: attrice e canzone originale. Candidatura, quest'ultima, già conquistata nel 2016 grazie a un brano del documentario 'The Hunting Ground', in cui non recita.Statunitense classe 1970, Melissa McCarthy diventa celebre in tutto il mondo con la serie TV 'Una mamma per amica' e nel corso della sua carriera si cimenta soprattutto con ruoli brillanti, che progressivamente le portano fortuna: la prima nomination all'Oscar, come attrice non protagonista, la conquista grazie alla commedia 'Le amiche della sposa', e la seconda arriva come protagonista dell'agrodolce 'Copia originale'.Nata in Italia nel 1974, da genitori in servizio all'interno della base militare statunitense di Vicenza, Amy Adams ha all'attivo sei nomination agli Oscar, compresa quella per 'Vice'. Le precedenti candidature sono state come attrice non protagonista in 'Jonebug' (2006), non protagonista in 'Il dubbio' (2008), non protagonista in 'The Fighter' (2010), ancora non protagonista in 'The Master' (2012) e infine protagonista in 'American Hustle' (2013).Messicana classe 1974, ha trascorso gran parte della carriera sui palcoscenici teatrali di casa, ma è anche comparsa in qualche film e in un paio di serie TV abbastanza famose: 'Ingobernable' per Netflix e 'Falco' per Amazon. 'Roma' è il film che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo e che le ha procurato la prima candidatura agli Oscar.Afroamericana nata in California nel 1971, Regina King ha un curriculum corposo che fra le altre cose comprende le serie TV '24' e 'The Leftovers - Svaniti nel nulla', e i film 'Nemico pubblico', 'Ray', 'Jerry Maguire' e 'Miss F.B.I. - Infiltrata speciale'. Grazie a 'Se la strada potesse parlare' ha conquistato la sua prima candidatura agli Oscar.Nata in Arizona nel 1988, Emma Stone è una delle attrici più famose della sua generazione: i riflettori si sono accesi su di lei grazie al film 'Easy Girl' e hanno continuato a risplendere con 'Crazy, Stupid, Love', 'The Help' e 'Birdman', che le procura la sua prima nomination agli Oscar, nella categoria riservata alle attrici non protagoniste. Due anni dopo, grazie a 'La La Land', vince come protagonista e ora si gode la sua terza candidatura.Londinese classe 1970, inizia a recitare nella televisione inglese e fa il botto a Hollywood grazie al film 'La mummia' (1999). Una manciata di anni più tardi ottiene la sua prima nomination agli Oscar, e prima vittoria, per il ruolo interpretato in 'The Constant Gardener – La cospirazione'. La seconda candidatura in carriera arriva con 'La favorita' di Yorgos Lanthimos, con il quale aveva già lavorato in 'The Lobster'.