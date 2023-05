Tag Heuer Carrera Fascino al polso con il mito anni ’60

di Amelia Zacco

Anni 60, la storia di un’icona del tempo sta per iniziare ed è destinata a diventare leggenda. Tag Heuer Carrera, un mito, simbolo di aspirazione, successo e buon gusto. Che ha fatto sognare dai piloti automobilistici ai personaggi famosi, agli appassionati dell’orologeria. Sessant’anni dopo il Carrera è sempre il Carrera, già perché basta semplicemente chiamarlo così che tutti immediatamente capiscono che si sta parlando del modello di Tag Heuer.

Non c’è bisogno di tante descrizioni, è il cronografo di Tag Heuer. Dunque la storia inizia nei primi anni 60, quando un giovane Jack Heuer, appena insediato come amministratore delegato dell’azienda, si recò alla 12 Ore di Sebring in Florida, una gara cronometrata da Heuer e conobbe i coniugi Rodríguez, i cui giovani figli erano già avviati a diventare piloti di successo. Gli parlarono della Carrera, una corsa internazionale automobilistica su percorso stradale, estremamente veloce e pericolosa, che si svolse in Messico dal 1950 al 1954.

Galeotto fu questo racconto, Heuer incuriosito dalla velocità, dall’adrenalina, dal fascino pensò che Carrera poteva essere un bel nome per una delle nuove collezioni di orologi. La parola Carrera poteva anche essere tradotta come corsa, carriera o percorso: per Jack Heuer era perfetta per battezzare un orologio dal carattere sportivo e agonistico. Amante delle velocità e della competizione. Nel 1963 fece il suo debutto l’Heuer Carrera: uno strumento creato per essere utile e funzionale, dal design pulito e leggibile, senza elementi estranei che potessero distrarre l’occhio di chi lo indossava.

Non solo, l’orologio era anche bello. In occasione del 60° anniversario Tag Heuer presenta delle nuove versioni del celebre modello, fedeli all’originale nei codici. I designer e gli orologiai della Maison ne hanno rielaborato e migliorato la forma, preparandola per il suo settimo decennio di servizio.