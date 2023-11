Prospex Sumo. Seiko negli abissi

Seiko Prospex Sumo si ispira a Silfra, la famosa spaccatura situata nel Parco Nazionale di Thingvellir, in Islanda, Patrimonio dell’Unesco. La Faglia di Silfra è un luogo magico per gli amanti delle immersioni: è l’unico al mondo dove i sommozzatori hanno la possibilità di toccare due differenti continenti nello stesso momento, da una parte l’Eurasia, dall’altra l’America. L’orologio in acciaio ha cassa da 45 mm, il quadrante richiama il colore blu scuro della faglia e mostra al centro una sfumatura più chiara, che, attraverso questo effetto cromatico a contrasto, riproduce le spaccature degli stretti oceanici. Movimento automatico, con riserva di marcia di 70 ore circa. Prezzi e info su www.seikowatches.com