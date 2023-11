Per ogni momento della giornata il tempo dell’Emporio

Tutto è cominciato nel 1997, quando Giorgio Armani ha deciso di mettere l’Aquila dell’Emporio Armani sugli orologi della sua amatissima linea più giovane, moderna e democratica. Una scelta coraggiosa ma in linea con l’ampliamento degli accessori dell’Emporio che hanno contraddistinto sempre questi anni di creatività e di energia, di cui si è festeggiato il quarantesimo. Un mantra, questo della contemporaneità che contraddistingue anche la collezione per lei e per lui dell’inverno 2023 ora nei negozi. Ottimi oggetti per segnare le nostre giornate, le nostre emozioni, i nostri desideri specie in vista delle festività del Natale.

"Il tempo è la cosa più rara e preziosa al mondo, specie quello che riguarda te e la tua vita", ricorda sempre Giorgio Armani che ama definirsi un "creativo rigoroso", sintesi perfetta del suo genio stilistico e della sua personalità. L’universo degli orologi di Emporio Armani è la perfetta sintesi di stile e di alta qualità ma alla portata di tutti, segnatempo belli e duraturi, compagni di molte avventure e capaci di esprimere l’essenza del tempo che stiamo vivendo.

"Quando li ho lanciati nel 1997 l’ho fatto perché ho voluto lavorare su un accessorio che indossano tutti, e che identifica la personalità di chi lo indossa fin dal primo sguardo", racconta Giorgio Armani che sta già lavorando alla collezione maschile di abbigliamento che sfilerà a gennaio alla Milano Fashion Week, ai capi dell’Armani Privè in passerella sempre a fine gennaio per l’alta moda di Parigi e sta dando gli ultimi tocchi all’esposizione all’Armani Silos sulla lunga collaborazione col fotografo fiorentino Aldo Fallai con la retrospettiva a lui dedicata che racconterà il loro sodalizio umano e professionale dal 5 dicembre prossimo.

I nuovi orologi della collezione inverno 2023 di Emporio Armani rappresentano vari mondi sotto un’unica bandiera, quella dell’intramontabile e unico stile di Giorgio Armani: combinazione di nuove texture, colori, placcature e funzionalità a partire dai modelli in ceramica com l’AR70011, sportivi e monocromatici in verde, nero e blu con bracciali in tinta e quandranti a raggera con dettagli LumiNova.

O come il modello AR11573 essenziale ma di impatto in nero, metallo oro rosa con quadrante bianco e in acciao on quadrante blu a contrasto e tutti con il cinturino in pelle. Non manca la reinterpretazione di un modello iconico, col il numero AR11554, un cronografo con la cassa da 43 mm in acciaio con placcatura oro rosa, quadrante blu e cinturino in pelle marrone a contrasto.

Per la donna la vitalità e la forza dello stile Armani non è da meno: questi oggetti segnatempo si distinguono per i quadranti in madreperla, i bracciali in acciaio, e cinturini in pelle e la varietà dei movimenti. Per loro la cassa varia dai 32 ai 34 mm. Si ispira al mondo della gioielleria invece l’AR11574 molto femminile e piccoli punti luce sulla ghiera e sul bracciale acciaio placcato color oro. E ancora orologi per lei che si ispirano ai colori dell’autunno o del cioccolato, col contrasto dell’oro rosa del bracciale in acciaio. E anche nei modelli da donna non mancano quelli in ceramica ma in blu e nero.