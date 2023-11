Linee sinuose e lunette con diamanti. La magia di 25H

Contemporaneo ed elegante. Dalle linee sinuose e dal design unico. Gucci 25H (foto in basso) è un segnatempo speciale per la donna dinamica e moderna. L’orologio presenta una cassa sfaccettata di 30 mm in acciaio inossidabile, set di lunette con diamanti, quadrante in ottone bianco con motivo ’Incrocio GG’ e cinturino in acciaio inossidabile a cinque maglie. Il segnatempo presenta un vetro zaffiro trattato e antiriflesso; impermeabilità a trenta metri; movimento al quarzo Swiss Made. Cinturino da 110 mm a 175 mm. Il prezzo al pubblico è di 3.500 euro.

In vista delle festività natalizie Gucci propone per i suoi orologi e gioielli delle confezioni regalo del tutto speciali. Se si vuole dunque aggiungere un tocco speciale all’articolo Gucci selezionato, si può optare per due opzioni di packaging al momento del checkout: la tote riutilizzabile in esclusiva online o la stessa shopping bag che troverai nelle nostre boutique. Ulteriori informazioni e dettagli sul sito della maison www.gucci.com