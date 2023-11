LEGEND DIVER 2023. NOVITÀ LONGINES

Il 2023 si chiude con una bella novità per Longines. Ecco infatti il Legend Diver 2023 che ha sopreso anche gli addetti ai lavori visto in pochi avrebbero scommesso sulla messa in vendita della nuova versione del suo orologio subacqueo più longevo in prossimità dell’inverno pieno, sebbene il Legend Diver svolga sia un orologio senza... stagione.